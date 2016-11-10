Українець О.Арещенко святкував перемогу на шаховому турнірі у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Бад-Вісзе (Німеччина) завершився 20-й шаховий турнір, в якому брали участь троє українських шахістів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
За підсумками дев’яти турів перемогу з 7,5 очками із 9 здобув міжнародний гросмейстер з України Олександр Арещенко.
Стільки ж очок набрали Л.-Д.Нісіпяну (Німеччина), Г.Гопал (Індія), С.Жігалко (Білорусь), Б.Лаліт, А.Гупта (обидва — Індія) і К.Ланда (Росія), та за додатковими показниками вони, відповідно, зайняли місця з другого по сьоме.
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Повідомляється, що у даних змаганнях взяло участь 475 шахістів.
Нагадаємо, що в цьому році О.Арещенко вдруге поспіль виграв шаховий турнір “Портіччо опен”.