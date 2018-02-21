Украинец пытался в протезах вывезти в Россию ордена и медали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вчера в пункте пропуска "Гоптовка" во время проверки одного из автомобилей пограничники Харьковского отряда и работники фискальной службы обнаружили более 70 орденов и медалей времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В вышеупомянутый пункт пропуска на выезд из Украины прибыл автомобиль марки Nissan, в котором в качестве пассажира ехал гражданин Украины 1972 года рождения. По результатам проверки в протезах его обеих ног было обнаружено 10 орденов и 63 медали времен второй мировой войны", – говорится в сообщении.
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Сейчас нарушитель вместе с находкой передан сотрудникам СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия.
Напомним, вчера во Львовской области жители одного из приграничных сел сообщили пограничникам Мостиского отряда о двух незнакомцах, которые находились в населенном пункте и пешком направились в сторону границы.