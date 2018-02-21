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Українець намагався в протезах вивезти в Росію ордени та медалі

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Учора в пункті пропуску “Гоптівка” під час перевірки одного з автомобілів прикордонники Харківського загону та працівники фіскальної служби виявили понад 70 орденів та медалей часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.

“У вищезгаданий пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль марки Nissan, в якому як пасажир їхав громадянин України 1972 року народження. За результатами перевірки в протезах його обох ніг було виявлено 10 орденів та 63 медалі часів другої світової війни”, – йдеться у повідомленні.

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Наразі порушник разом із знахідкою переданий співробітникам СБУ. Тривають процесуальні заходи.

Нагадаємо, вчора у Львівській області мешканці одного із прикордонних сіл повідомили прикордонників Мостиського загону про двох незнайомців, які перебували в населеному пункті та пішки попрямували в бік кордону.

 

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