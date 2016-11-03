Украинец пытался перевезти через границу трех иностранцев без документов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера на Закарпатье пограничники задержали украинца, перевозившего трех иностранцев азиатской внешности без документов. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"Вчера на окраине одного из населенных пунктов Виноградовского района пограничники задержали нашего соотечественника, который перевозил трех граждан азиатской внешности без документов", - отметил О.Слободян.
Спикер также отметил, что по словам самих задержанных стало известно, что двое из них являются гражданами Пакистана, а еще один гражданином Индии.
Напомним, с приближением холодов Государственная пограничная служба прогнозирует увеличение количества групп незаконных мигрантов.