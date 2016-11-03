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15 марта, 19:03 • 115266 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166770 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138067 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130512 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112836 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105492 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101431 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец пытался перевезти через границу трех иностранцев без документов

Украинец пытался перевезти через границу трех иностранцев без документов

Киев • УНН

 • 4957 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера на Закарпатье пограничники задержали украинца, перевозившего трех иностранцев азиатской внешности без документов. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.

"Вчера на окраине одного из населенных пунктов Виноградовского района пограничники задержали нашего соотечественника, который перевозил трех граждан азиатской внешности без документов", - отметил О.Слободян.

Спикер также отметил, что по словам самих задержанных стало известно, что двое из них являются гражданами Пакистана, а еще один гражданином Индии.

Напомним, с приближением холодов Государственная пограничная служба прогнозирует увеличение количества групп незаконных мигрантов.

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