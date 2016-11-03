Украинец пытался перевезти через границу трех иностранцев без документов

"Вчера на окраине одного из населенных пунктов Виноградовского района пограничники задержали нашего соотечественника, который перевозил трех граждан азиатской внешности без документов", - отметил О.Слободян.

Спикер также отметил, что по словам самих задержанных стало известно, что двое из них являются гражданами Пакистана, а еще один гражданином Индии.

Напомним, с приближением холодов Государственная пограничная служба прогнозирует увеличение количества групп незаконных мигрантов.