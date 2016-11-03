Українець намагався перевезти через кордон трьох іноземців без документів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Учора на Закарпатті прикордонники затримали українця, який перевозив трьох іноземців азіатської зовнішності без документів. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
“Учора, на околиці одного з населених пунктів Виноградівського району прикордонники затримали нашого співвітчизника, який перевозив трьох громадян азіатської зовнішності без документів”, — зазначив О.Слободян.
Речник також наголосив, що зі слів самих затриманих стало відомо, що двоє з них є громадянами Пакистану, а ще один громадянином Індії.
Нагадаємо, із наближенням холодів Державна прикордонна служба прогнозує збільшення кількості груп незаконних мігрантів.