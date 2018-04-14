Украинец Молчанов победил на теннисном турнире в Италии

В финале украинско-словацкий дуэт, посеянный под третьим номером, уверенно переиграл лидеров посева — уругвайско-аргентинскую пару Бехар/Гонсалес — 6:1, 6:2.

Отметим, что призовой фонд данных соревнований составил 43 тысяч евро.

Добавим также, ранее в этом году Молчанов и Зеленай выступили в финале “Челленджер” в Шэньчжэне, а также стали победителями турнира “ATP Challenger Tour” в Чжухае.