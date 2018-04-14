Українець Молчанов тріумфував на тенісному турнірі в Італії

У фіналі українсько-словацький дует, посіяний під третім номером, впевнено переграв лідерів посіву — уругвайсько-аргентинську пару Бехар/Гонсалес — 6:1, 6:2.

Відзначимо, що призовий фонд даних змагань становив 43 тисяч євро.

Додамо також, раніше в цьому році Молчанов і Зеленай виступили в фіналі на “челленджері” в Шеньчжені, а також стали переможцями турніру “ATP Challenger Tour” в Чжухаї.