Українець Молчанов тріумфував на тенісному турнірі в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Український тенісист Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай стали переможцями парних змагань на челленджері ATP “Open Citta Della Disfida”, що проходив у Берлетте (Італія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі українсько-словацький дует, посіяний під третім номером, впевнено переграв лідерів посіву — уругвайсько-аргентинську пару Бехар/Гонсалес — 6:1, 6:2.
Відзначимо, що призовий фонд даних змагань становив 43 тисяч євро.
Додамо також, раніше в цьому році Молчанов і Зеленай виступили в фіналі на “челленджері” в Шеньчжені, а також стали переможцями турніру “ATP Challenger Tour” в Чжухаї.