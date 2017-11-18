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Украинец Лень стал лучшим игроком по подборам в игре НБА

Украинец Лень стал лучшим игроком по подборам в игре НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В рамках регулярного чемпионата НБА провели встречу два представителя Западной конференции — “Финикс Санс” украинца Алексея Леня принимал “Хьюстон Рокетс”, передает корреспондент УНН.

В первой половине гости продемонстрировали лучшее нападение в своей истории начиная с 1991 года (забили “Денвера” 94 очка), набрав 90 очков против 65 у “Санс”. Во второй части ситуация на паркете не изменилась — гости удерживали большую разницу и праздновали победу 142: 116.

Несмотря на пропуск матча основного центрового “Санс” Тайсона Чендлера наш соотечественник не попал в стартовый состав. В первой пятерке “Санс” появился новичок клуба Грег Монро, который ранее был обменян из состава “Милуоки”.

Лень по 21:39 минуты набрал 9 очков (3/8 двухочковые, 3/5 штрафные) и стал лучшим баскетболистом поединка по подборам — 13 отскоков.

Отметим, что защитник “Финикса” Трой Дэниелс установил персональный рекорд сезона — 23 очка, а новичок Монро оформил дабл-дабл — 20 очков и 11 подборов. Самым результативным стал защитник “Рокетс” Харден — 48 очков.

Добавим также, в турнирной таблице “Санс” с 5 выигрышами и 11 поражениями на 13 месте, а “Рокетс” имеют 12 побед и 4 проигрыша — 1 место на Западе.

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