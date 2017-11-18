Українець Лень став кращим гравцем за підбираннями у грі НБА

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. В рамках регулярного чемпіонату НБА провели зустріч два представника Західної конференції — “Фінікс Санс” українця Олексія Леня приймав “Х’юстон Рокетс”, передає кореспондент УНН.

В першій половині гості продемонстрували кращий напад в своїй історії починаючи з 1991 року (забили “Денверу” 94 очки), набравши 90 очок проти 65 у “Санс”. У Другій частині ситуація на паркеті не змінилася — гості втримували велику різницю і святкували звитягу 142:116.

Попри пропуск матчу основного центрового “Санс” Тайсона Чендлера наш співвітчизник не потрапив до стартового складу. В першій п’ятірці “Санс” з’явився новачок клубу Грег Монро, який раніше був обміняний зі складу “Мілуокі”.

Лень за 21:39 хвилини набрав 9 очок (3/8 двоочкові, 3/5 штрафні) та став кращим баскетболістом поєдинку за підбираннями — 13 відскоків.

Відзначимо, що захисник “Фініксу” Трой Деніелс встановив персональний рекорд сезону — 23 очки, а новачок Монро оформив дабл-дабл — 20 очок і 11 підбирань. Найрезультативнішим став захисник “Рокетс” Харден — 48 очок.

Додамо також, в турнірній таблиці “Санс” з 5 виграшами і 11 поразками на 13 місці, а “Рокетс” мають 12 перемог і 4 програші — 1 місце на Заході.

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