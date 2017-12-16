Украинец хотел вывезти в Польшу 110 тыс. фунтов и злотые в коробках из-под конфет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Львовские таможенники обнаружили в автомобиле на еврономерах гражданина Украины, который ехал в Польшу, не задекларированную валюту, а именно 110 тыс. фунтов стерлингов и 395 тыс. злотых. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина, передает УНН.
"В пункт пропуска "Шегини-Мостиска" (граница с Польшей) в направлении выезда из таможенной территории Украины таможенниками Львовской таможни ГФС задержан автомобиль Mercedes S класса 2010 года выпуска на словацкой регистрации. В результате углубленного осмотра салона и багажного отделения транспортного средства таможенники в личных вещах обнаружили незадекларированную валюту", - написала она.
По ее словам, в боксах из-под конфет гражданин Украины из Ивано-Франковска перемещал 110 тыс. фунтов стерлингов и 395 тыс. злотых (около 100 тыс. долларов США).
Пресс-секретарь подчеркнула, что ответственность за такие действия предусмотрено ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Она также уточнила, что в настоящее время еще проводится документирование указанного правонарушения, но санкция предусматривает конфискацию.
Напомним, двое украинцев пытались проехать из Крыма с "паспортами ДНР".