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Украинец хотел вывезти в Польшу 110 тыс. фунтов и злотые в коробках из-под конфет

Киев  •  УНН

 • 16502 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Львовские таможенники обнаружили в автомобиле на еврономерах гражданина Украины, который ехал в Польшу, не задекларированную валюту, а именно 110 тыс. фунтов стерлингов и 395 тыс. злотых. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина, передает УНН.

"В пункт пропуска "Шегини-Мостиска" (граница с Польшей) в направлении выезда из таможенной территории Украины таможенниками Львовской таможни ГФС задержан автомобиль Mercedes S класса 2010 года выпуска на словацкой регистрации. В результате углубленного осмотра салона и багажного отделения транспортного средства таможенники в личных вещах обнаружили незадекларированную валюту", - написала она.

По ее словам, в боксах из-под конфет гражданин Украины из Ивано-Франковска перемещал 110 тыс. фунтов стерлингов и 395 тыс. злотых (около 100 тыс. долларов США).

Пресс-секретарь подчеркнула, что ответственность за такие действия предусмотрено ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Она также уточнила, что в настоящее время еще проводится документирование указанного правонарушения, но санкция предусматривает конфискацию.

Напомним, двое украинцев пытались проехать из Крыма с "паспортами ДНР".

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