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Українець хотів вивезти до Польщі 110 тис. фунтів і злоті у коробках з-під цукерок

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Львівські митники виявили в автомобілі з єврономерами громадянина України, який їхав у Польщу, не задекларовану валюту, а саме 110 тис. фунтів стерлінгів та 395 тис. злотих. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна, передає УНН.

"У пункт пропуску “Шегині-Мостиська” (кордон з Польщею) у напрямку виїзду з митної території України митниками Львівської митниці ДФС затриманий автомобіль Mercedes S класу 2010 року випуску на словацькій реєстрації. У результаті поглибленого огляду салону та багажного відділення транспортного засобу митники у особистих речах виявили незадекларовану валюту", — написала вона.

За її словами, у боксах з-під цукерок громадянин України з Івано-Франківська переміщував 110 тис. фунтів стерлінгів та 395 тис. злотих (близько 100 тис. доларів США).

Прес-секретар наголосила, що відповідальність за такі дії передбачено ст. 471 Митного кодексу України. Вна також уточнила, що на цей час ще проводиться документування вказаного правопорушення, але санкція передбачає конфіскацію.

Нагадаємо, двоє українців намагалися проїхати з Криму з "паспортами ДНР".

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