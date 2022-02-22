Украина обратилась к Великобритании и США с просьбой об оборонительном вооружении

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украина направила обращение в Великобританию и еще направит в США с просьбой предоставить дополнительное оборонительное вооружение. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Вашингтоне, передает корреспондент УНН.