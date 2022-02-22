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Україна звернулася до Великої Британії та США з проханням про оборонне озброєння

Україна звернулася до Великої Британії та США з проханням про оборонне озброєння

Київ • УНН

 • 95826 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україна надіслала звернення до Великої Британії та ще надішле у США з проханням надати додаткове оборонне озброєння. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у Вашингтоні, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні зранку я надіслав листа на адресу міністра закордонних справ Великої Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням я буду звертатися сьогодні до своїх співрозмовників зі Сполучених Штатів”, - сказав міністр.

Деталі

За словами Кулеби, оскільки Україна наразі не є членом жодного об’єднання колективної безпеки і не має гарантій безпеки, то найкращою гарантією безпеки буде “дипломатія та армія”.

Додамо

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон залишив відкритими двері для надання подальшої військової підтримки Україні. Він повідомив сьогодні, що президент України Володимир Зеленський зробив додаткові запити про допомогу під час їхньої телефонної розмови 21 лютого.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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