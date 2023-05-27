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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина обратилась к Германии с запросом поставки ракет Taurus - Spiegel

Украина обратилась к Германии с запросом поставки ракет Taurus - Spiegel

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Украина обратилась к Германии с официальным запросом предоставить ей крылатые ракеты Taurus. Эта просьба поступила "в последние дни", сообщила пресс-секретарь Минобороны немецкому Spiegel, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, пресс-секретарь не предоставила никаких других подробностей, например, о количестве запрашиваемых Киевом ракет.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung тоже сообщало о запросе Украины - Taurus. Сообщается, что этот вопрос обсуждал президент Украины Владимир Зеленский с канцлером ФРГ Олафом Шольцом во время своего визита в Берлин в начале мая этого года.

Как пишет издание, немецкий Taurus может стать "идеальным дополнением" к американским истребителям F-16, которые страна предоставить не может, поскольку не имеет их. Эксперт по вопросам обороны немецкой консервативной партии ХДС (Христианско-демократический союз) Родерик Кизеветтер отметил, Taurus необходима Украине, "чтобы обеспечить непосредственную авиационную поддержку войск на земле при освобождении оккупированных территорий". Он добавил, что ракеты с радиусом действия до 500 километров также позволят "ударить по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта". 

По его словам, Берлин "должен активно поддерживать" будущую авиакоалицию. Кизеветтер уточнил, что поскольку Украина не нуждается в немецких истребителях Eurofighter вместо F-16, помощь ФРГ может быть "опосредованной" и касаться вопросов "логистики, финансирования и заправки". Он добавил, что в первую очередь это также касается предоставления Taurus, как "дополнения" к американскому истребителю.

Председатель комитета по иностранным делам партии СДПГ Михаэль Рот тоже подчеркнул, что Германия "может быть частью альянса для поставки F-16".

"Даже если у самих Военно-воздушных сил (Германии, - ред.) этого истребителя нет, стоит спросить партнеров: "Чем мы можем вам помочь?", - сказал Рот.

Кроме этого, он прокомментировал опасения относительно того, что Киев может использовать дальнобойные ракеты по территории россии. По его словам, Украина "всегда очень ответственно относилась" к западному оружию, и "придерживалась договоренностей, показала надежность в экстремальной ситуации российского нападения".

Как сообщает Spiegel, Германия закупила около 600 Taurus для Бундесвера десять лет назад. Из них "около 150" работают и сегодня. Сообщается, что министр обороны Борис Писториус "осторожно" отреагировал на предложение Кизеветтера. Но он также сказал, что считает, что "мы должны поддерживать Украину всеми системами, разрешенными международным правом, которые необходимы для победы в этой войне и которые мы можем обеспечить".

Напомним

Нидерланды вероятно, отправят в Украину американские истребители F-16 после обучения украинских пилотов.

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