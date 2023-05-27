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Україна звернулася до Німеччини з запитом поставки ракет Taurus - Spiegel

Україна звернулася до Німеччини з запитом поставки ракет Taurus - Spiegel

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати їй крилаті ракети Taurus. Це прохання надійшло "останніми днями", повідомила речниця Міноборони німецькому Spiegel, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, речниця не надала жодних інших подробиць, наприклад, про кількість запитуваних Києвом ракет.

Раніше видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung теж повідомляло про запит України - Taurus. Повідомляється, що це питання обговорював президент України Володимир Зеленський з канцлером ФРН Олафом Шольцом під час свого візиту до Берліну на початку травня цього року.

Як пише видання, німецька Taurus може стати "ідеальним доповненням" до американських винищувачів F-16, які країна надати не може, оскільки не має їх. Експерт з питань оборони німецької консервативної партії ХДС (Християнсько-демократичний союз) Родерік Кізеветтер зауважив, Taurus необхідна Україні, "щоб забезпечити безпосередню авіаційну підтримку військ на землі під час звільнення окупованих територій". Він додав, що ракети з радіусом дії до 500 кілометрів також дозволять "вдарити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту". 

За його словами, Берлін "повинен активно підтримувати" майбутню авіакоаліцію. Кізеветтер уточнив, що оскільки Україна не потребує німецьких винищувачів Eurofighter замість F-16, допомога ФРН може бути "опосередкованою" і стосуватися питань "логістики, фінансування і заправки". Він додав, що у першу чергу це також стосується надання Taurus, як "доповнення" до американського винищувача.

Голова комітету у закордонних справах партії СДПН Міхаель Рот теж підкреслив, що Німеччина "може бути частиною альянсу для постачання F-16".

"Навіть якщо у самих Військово-повітряних сил (Німеччини, - ред.) цього винищувача немає, варто запитати партнерів: "Чим ми можемо вам допомогти?", - сказав Рот.

Крім цього, він прокоментував побоювання щодо того, що Київ може використати далекобійні ракети по території росії. За його словами, Україна "завжди дуже відповідально ставилася" до західної зброї, та "дотримувалася домовленостей і показала надійність в екстремальній ситуації російського нападу".

Як повідомляє Spiegel, Німеччина закупила близько 600 Taurus для Бундесверу десять років тому. З них "близько 150" працюють і сьогодні. Повідомляється, що міністр оборони Борис Пісторіус "обережно" відреагував на пропозицію Кізеветтера. Але він також сказав, що вважає, що "ми повинні підтримувати Україну всіма системами, дозволеними міжнародним правом, які необхідні для перемоги у цій війні і які ми можемо забезпечити".

Нагадаємо

Нідерланди ймовірно, відправлять в Україну американські винищувачі F-16 після навчання українських пілотів.

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