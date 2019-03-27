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Украина сделала заявление к пятой годовщине резолюции ГА ООН по Крыму

Киев • УНН

 • 8235 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина призывает Российскую Федерацию прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя и полностью выполнить положения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю пятой годовщины принятия резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины", передает УНН.

Украина сделала заявление к пятой годовщине резолюции ГА ООН по Крыму

"27 марта 2019 года исполняется пять лет с момента принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины". Именно тогда, в ответ на грубую агрессию РФ, международное сообщество подтвердило полную приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - напомнили в министерстве.

Так, по словам дипломатов, Генассамблея подчеркнула, что так называемый "референдум" 16 марта 2014 года незаконно и не может стать основой для любого изменения статуса АР Крым или города Севастополя, и призвала все государства не признавать изменения статуса Крыма и Севастополя на основе упомянутого выше "референдума".

В то же время, отметили в МИД, несмотря на санкции и четкое требование международного сообщества, РФ не отказалась от оккупации Крыма.

"Наоборот, продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Крыму и милитаризация полуострова является лишь "верхушкой айсберга" развернутой Россией масштабной кампании нарушения норм и принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, международного гуманитарного и морского права и международного права в области прав человека", - говорится в заявлении.

Именно из-за таких действий РФ ГА ООН приняла резолюции, в которых осуждается временная оккупация Крыма Россией и содержится требование к Российской Федерации, как оккупационной власти, соблюдать все свои обязательства по международному праву.

"Украина в очередной раз призывает Российскую Федерацию прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя и полностью выполнить положения упомянутых резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Украина будет продолжать принимать все меры в соответствии с международным правом для противодействия агрессии РФ, защиты прав украинских граждан, восстановления своей территориальной целостности и обеспечения полного возмещение Россией ущерба, нанесенного ее международными противоправными действиями", - отметили в МИД.

Как сообщал УНН, 15 марта Совет Безопасности ООН провел заседание в формате Аррии, посвященное пятой годовщине оккупации Крыма.

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