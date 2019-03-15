Радбез ООН розпочав засідання, присвячене річниці окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада Безпеки ООН розпочинає засідання в форматі Арріі, присвячене п'ятій річниці російської окупації Криму, передає кореспондент УНН.
Так, делегацію України очолює заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Згідно з пояснювальною запискою, засідання отримало назву "Символічна дата: п'ята річниця початку окупації Росією Криму: кричуще порушення міжнародного права".
Зустріч була організована членами Ради Безпеки - Бельгією, Францією, Німеччиною, Польщею, Великою Британією і США в партнерстві з Україною. У залі присутній делегат Росії, зазначив Кислиця під час вступного слова.
Крім нього, очікуються панельні доповіді від програмного директора Кримського будинку Аліма Алієва, члена Світового конгресу кримських татар Айли Баккалі, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.
Як повідомляв УНН, це буде третя нарада за формулою Арріі, присвячена Криму з тих пір, як Росія анексувала територію в березні 2014 року.