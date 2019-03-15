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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совбез ООН начал заседание, посвященное годовщине оккупации Крыма

Киев • УНН

 • 9799 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Совет Безопасности ООН начинает заседание в формате Арріі, посвященное пятой годовщине российской оккупации Крыма, передаёт кореспондент УНН.

Совбез ООН начал заседание, посвященное годовщине оккупации Крыма

Так, делегацию Украины возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Согласно пояснительной записке, заседание получило название "Символическая дата: пятая годовщина начала оккупации Россией Крыма: вопиющее нарушение международного права".

Встреча была организована членами Совета Безопасности - Бельгией, Францией, Германией, Польшей, Великобританией и США в партнерстве с Украиной. В зале присутствует делегат России, отметил Кислица во время вступительного слова.

Помимо него, ожидаются панельные доклады от программного директора Крымского дома Алима Алиева, члена Всемирного конгресса крымских татар Айлы Баккали, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Как сообщал УНН, это будет третье совещание по формуле Арріі, посвященное Крыму с тех пор, как Россия аннексировала территорию в марте 2014 года.

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