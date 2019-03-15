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Члены СБ ООН сегодня обсудят российскую оккупацию Крыма

Киев • УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Члены Совета безопасности ООН на заседании 15 марта, посвященном пятой годовщине российской оккупации Крыма, обсудят ситуацию на полуострове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на анонс постоянного представительства Украины при ООН.

Члены СБ ООН сегодня обсудят российскую оккупацию Крыма

"15 марта Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Крыму. Заседание посвящено пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова", - сообщили в украинской дипмиссии.

Заседание состоится с 10 до 13 часов по местному времени в формате Арриа, что предполагает участие в нем не только членов Совбеза, но и других государств, представителей гражданского общества.

Встреча была инициирована членами СБ ООН Бельгией, Францией, Германией, Польшей, Великобританией и США в партнерстве с Украиной, отмечает издание What's In Blue, которое освещает события в СБ ООН.

Согласно пояснительной записке, заседание получило название "Символическая дата: пятая годовщина начала оккупации Россией Крыма: вопиющее нарушение международного права".

Ожидаются панельные доклады от заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, программного директора Крымского дома Алима Алиева, члена Всемирного конгресса крымских татар Айлы Баккали, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Члены Совета безопасности - и другие приглашенные - будут иметь возможность выступить с заявлениями.

Согласно пояснительной записке, встреча "даст возможность услышать отчеты из первых рук гражданского общества и экспертов о последних событиях" по Крыму и представляет собой "призыв к международному сообществу выступить за основанный на правилах международный порядок и осудить незаконную оккупацию Крыма Россией".

Согласно пояснительной записке, участники мероприятия обсудят ряд вопросов, в частности:

  • Какие шаги нужны, чтобы способствовать прекращению российской оккупации Крыма и возвращению его Украине?
  • Что можно сделать, чтобы на ранней стадии предотвратить нарушения международного права в связи с российской оккупацией Крыма?
  • Как можно продвинуться вперед с международным правом на Черного и Азовского морей?

На заседании члены СБ ООН, вероятно, подтвердят свои хорошо известные позиции в отношении действий России в Крыму, указывает What's In Blue.

"США и члены Совета из ЕС, вероятно, будут сильно критиковать роль России в конфликте в Украине и повторят свое осуждение аннексии Крыма Россией как нарушение международного права. Эти члены также могут выразить обеспокоенность по поводу дискриминации этнических меньшинств в Крыму с начала российской оккупации территории в 2014 году. Некоторые члены могут также критиковать Россию за инцидент в ноябре 2018 года в Керченском проливе (Азовское море), когда она захватила три украинских судна и их экипажи; в связи с этим они могут осудить Россию за эскалацию напряженности, обвинить ее в нарушении международного права и призвать к возвращению захваченных украинских катеров и освобождению членов их экипажей", - отмечает издание.

Это будет третье совещание по формуле Арриа, посвященное Крыму с тех пор, как Россия аннексировала территорию в марте 2014 года.

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