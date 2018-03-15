Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні Рада Безпеки ООН за ініціативи України проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму. Про це повідомляє постійна місія України при ООН у Twitter, передає УНН.
“У четвер, 15 березня, за ініціативи України Рада Безпеки ООН проведе засідання у форматі Арріа щодо ситуації в окупованому Криму”, — сказано у повідомленні.
Засідання розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Як повідомив Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у Facebook, засідання у форматі Арріа передбачає, що в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, а й інші держави, представники громадянського суспільства.
“До участі у засіданні серед інших запрошено представників Меджлісу кримськотатарського народу”, — написав М.Джемілєв.
Нагадаємо, Державний департамент США опублікував на своєму сайті заяву під назвою “Крим — це Україна” після візиту президента Росії Володимира Путіна на окупований півострів.
#ВАЖЛИВО: У четвер, 15 березня, за ініціативи України Рада Безпеки #ООН проведе засідання у форматі Арріа щодо ситуації в окупованому #Крим'у. Початок о 21:00 год. за київським часом.
НАЖИВО https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/u9GWhnq3yq