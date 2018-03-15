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Совбез ООН сегодня проведет заседание по Крыму

Совбез ООН сегодня проведет заседание по Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня Совет Безопасности ООН по инициативе Украины проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму. Об этом сообщает постоянная миссия Украины при ООН в Twitter, передает УНН.

“В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арріа по ситуации в оккупированном Крыму”, — сказано в сообщении.

Заседание начнется в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщил Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Facebook, заседание в формате Арріа предусматривает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

“К участию в заседании среди других приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа”, — написал М.Джемилев.

Напомним, Государственный департамент США опубликовал на своем сайте заявление под названием “Крым — это Украина” после визита президента России Владимира Путина на оккупированный полуостров.

# ВАЖНО : В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности # ООН проведет заседание в формате Арри по ситуации в оккупированном # Крым ’у. Начало в 21:00 часов. по киевскому времени.

ПРЯМОЙ ЭФИР https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/u9GWhnq3yq

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 марта 2018 г.

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