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Члени РБ ООН сьогодні обговорять російську окупацію Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Члени Ради безпеки ООН на засіданні 15 березня, присвяченому п'ятим роковинам російської окупації Криму, обговорять ситуацію на півострові. Про це УНН повідомляє з посиланням на анонс постійного представництва України при ООН.

Члени РБ ООН сьогодні обговорять російську окупацію Криму

"15 березня Рада безпеки ООН обговорить ситуацію у Криму. Засідання присвячене п'ятим роковинам російської окупації українського півострова", - повідомили в українській дипмісії.

Засідання відбудеться з 10 до 13 години за місцевим часом у форматі Арріа, що передбачає участь у ньому не лише членів Радбезу, а й інших держав, представників громадянського суспільства.

Зустріч була ініційована членами РБ ООН Бельгією, Францією, Німеччиною, Польщей, Великою Британією та США в партнерстві з Україною, відзначає видання What's In Blue, яке висвітлює події у РБ ООН.

Згідно із пояснювальною запискою, засідання отримало назву "Символічна дата: п'ята річниця початку окупації Росією Криму: кричуще порушення міжнародного права".

Очікуються панельні доповіді від заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, програмного директора Кримського дому Аліма Алієва, члена Всесвітнього конгресу кримських татар Айли Баккалі, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Члени Ради безпеки - і інші запрошені - матимуть можливість виступити із заявами.

Згідно із пояснювальною запискою, зустріч "надасть можливість почути звіти з перших рук громадянського суспільства та експертів про останні події" щодо Криму і являє собою "заклик до міжнародного співтовариства виступити за заснований на правилах міжнародний порядок і засудити незаконну окупацію Криму Росією".

Відповідно до пояснювальної записки, учасники заходу обговорять низку питань, зокрема:

  • Які кроки потрібні, щоб сприяти припиненню російської окупації Криму та поверненню його Україні?
  • Що можна зробити, щоб на ранній стадії запобігти порушенням міжнародного права у зв'язку з російською окупацією Криму?
  • Як можна просунутися вперед з міжнародним правом щодо Чорного і Азовського морів?

На засіданні члени РБ ООН, ймовірно, підтвердять свої добре відомі позиції щодо дій Росії в Криму, вказує What's In Blue.

"США і члени Ради з ЄС, ймовірно, будуть сильно критикувати роль Росії в конфлікті в Україні і повторять своє засудження анексії Криму Росією як порушення міжнародного права. Ці члени також можуть висловити стурбованість з приводу дискримінації етнічних меншин в Криму з початку російської окупації території у 2014 році. Деякі члени можуть також критикувати Росію за інцидент в листопаді 2018 року в Керченській протоці (Азовське море), коли вона захопила три українських судна і їхні екіпажі; в зв'язку з цим вони можуть засудити Росію за ескалацію напруженості, звинуватити її в порушенні міжнародного права і закликати до повернення захоплених українських катерів і звільнення членів їхніх екіпажів", - відзначає видання.

Це буде третя нарада за формулою Арріа, присвячена Криму з тих пір, як Росія анексувала територію у березні 2014 року.

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