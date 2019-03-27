Україна зробила заяву до п'ятої річниці резолюції ГА ООН щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Україна закликає Російську Федерацію припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і повністю виконати положення резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди п'ятої річниці схвалення резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України", передає УНН.
"27 березня 2019 року виповнюється п’ять років з моменту ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України". Саме тоді, у відповідь на брутальну агресію РФ, міжнародне співтовариство підтвердило повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - нагадали у міністерстві.
Так, за словами дипломатів, Генасамблея підкреслила, що так званий "референдум" 16 березня 2014 року є незаконним та не може стати основою для будь-якої зміни статусу АР Крим або міста Севастополя, та закликала всі держави не визнавати зміни статусу Крима та Севастополя на основі згаданого вище "референдуму".
Водночас, зазначили у МЗС, попри санкції та чітку вимогу міжнародної спільноти, РФ не відмовилася від окупації Криму.
"Навпаки, триваючі грубі порушення прав людини в Криму та мілітаризація півострова є лише "верхівкою айсберга" розгорнутої Росією масштабної кампанії порушення норм і принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, міжнародного гуманітарного і морського права й міжнародного права у галузі прав людини", - йдеться в заяві.
Саме через такі дії РФ ГА ООН ухвалила резолюції, у яких засуджується тимчасова окупація Криму Росією та міститься вимога до Російської Федерації, як окупаційної влади, дотримуватися всіх своїх зобов'язань за міжнародним правом.
"Україна вкотре закликає Російську Федерацію припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і повністю виконати положення згаданих резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Україна продовжуватиме вживати всіх заходів відповідно до міжнародного права для протидії агресії РФ, захисту прав українських громадян, відновлення своєї територіальної цілісності та забезпечення повного відшкодування Росією збитків, завданих її міжнародними протиправними діями", - наголосили в МЗС.
Як повідомляв УНН, 15 березня Рада Безпеки ООН провела засідання в форматі Арріа, присвячене п’ятій річниці окупації Криму.