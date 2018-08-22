Украина сделала очередной шаг для ассоциации с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина стала членом Метрической конвенции, присоединение к которой предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.
“7 августа 2018 года Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции и стала одной из 60 стран-членов. До этого в течение 16 лет Украина находилась в статусе ассоциированного члена. Присоединение к Метрической конвенции предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Стратегией развития системы технического регулирования до 2020 года и законом “О присоединении Украины к Метрической конвенции”, — отметили в МЭРТ.
В министерстве напомнили, что Метрическая конвенция — это международное соглашение, направленное на разработку и поддержку международных эталонов единиц измерения Международной системы единиц (SI), открытой для всех стран, имеющих дипломатические отношения с Францией (страной-хранителем соглашения). Разработкой международных стандартов и сверкой национальных эталонов стран-членов Метрической конвенции с этими эталонами занимается Международное бюро мер и весов.
“Полноправное членство в Метрической конвенции обеспечит признание метрологической системы Украины, которая отвечает европейским требованиям, и позволит проводить сверку национальных эталонов Украины с национальными эталонами 59 стран-членов Метрической конвенции, что является обязательным условием для международного признания результатов измерений и испытаний украинской продукции для ее продвижения на международный рынок. Членство Украины в Метрической конвенции также будет способствовать заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА) с ЕС”, — обратили внимание в МЭРТ.
Напомним, 1 февраля 2018 года Украина получила полноправное членство в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.