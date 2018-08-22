Украина сделала очередной шаг для ассоциации с ЕС

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 7200 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 16972 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 41845 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 41773 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 27773 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 56838 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 103625 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 157585 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 143159 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71982 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 28031 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 37659 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 31856 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 35366 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 29625 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 30445 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 41787 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 41720 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 157564 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 143143 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 9326 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 17556 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 19440 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 21586 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 24376 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Украина сделала очередной шаг для ассоциации с ЕС

Киев • УНН

 • 12915 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина стала членом Метрической конвенции, присоединение к которой предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.

Украина сделала очередной шаг для ассоциации с ЕС

“7 августа 2018 года Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции и стала одной из 60 стран-членов. До этого в течение 16 лет Украина находилась в статусе ассоциированного члена. Присоединение к Метрической конвенции предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Стратегией развития системы технического регулирования до 2020 года и законом “О присоединении Украины к Метрической конвенции”, — отметили в МЭРТ.

В министерстве напомнили, что Метрическая конвенция — это международное соглашение, направленное на разработку и поддержку международных эталонов единиц измерения Международной системы единиц (SI), открытой для всех стран, имеющих дипломатические отношения с Францией (страной-хранителем соглашения). Разработкой международных стандартов и сверкой национальных эталонов стран-членов Метрической конвенции с этими эталонами занимается Международное бюро мер и весов.

“Полноправное членство в Метрической конвенции обеспечит признание метрологической системы Украины, которая отвечает европейским требованиям, и позволит проводить сверку национальных эталонов Украины с национальными эталонами 59 стран-членов Метрической конвенции, что является обязательным условием для международного признания результатов измерений и испытаний украинской продукции для ее продвижения на международный рынок. Членство Украины в Метрической конвенции также будет способствовать заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА) с ЕС”, — обратили внимание в МЭРТ.

Напомним, 1 февраля 2018 года Украина получила полноправное членство в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12