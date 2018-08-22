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Україна зробила черговий крок для асоціації з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна стала членом Метричної конвенції, приєднання до якої передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.

Україна зробила черговий крок для асоціації з ЄС

“7 серпня 2018 року Україна набула повноправного членства в Метричній конвенції та стала однією із 60 країн-членів. До цього часу протягом 16 років Україна перебувала у статусі асоційованого члена. Приєднання до Метричної конвенції передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегією розвитку системи технічного регулювання до 2020 року та законом “Про приєднання України до Метричної конвенції”, — зауважили у МЕРТ.

У міністерстві нагадали, що Метрична конвенція — це міжнародна угода, спрямована на розробку і підтримку міжнародних еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкрита для всіх країн, що мають дипломатичні стосунки з Францією (країною-зберігачем угоди). Розробкою міжнародних еталонів та звіренням національних еталонів країн-членів Метричної конвенції з цими еталонами займається Міжнародне бюро з мір та ваг.

“Повноправне членство в Метричній конвенції забезпечить визнання метрологічної системи України, яка відповідає європейським вимогам та дасть можливість проводити звірення національних еталонів України з національними еталонами 59 країн-членів Метричної конвенції, що є обов’язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань української продукції для її просування на міжнародний ринок. Членство України в Метричній конвенції також сприятиме укладенню Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) з ЄС”, — звернули увагу у МЕРТ.

Нагадаємо, 1 лютого 2018 року Україна набула повноправного членства в Регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

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