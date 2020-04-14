Украина снизит экспорт курятины, но не критично - USDA

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48896 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 57630 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 71735 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 71442 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100231 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79968 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101882 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105601 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130722 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130256 просмотра

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Украина снизит экспорт курятины, но не критично - USDA

Украина снизит экспорт курятины, но не критично - USDA

Киев  •  УНН

 • 24449 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министерство сельского хозяйства США обновило прогноз по темпам экспорта курятины ведущими экспортерами мира, передает УНН со ссылкой на данные министерства.

По данным американцев, в топ-5 крупнейших экспортеров мяса птицы входят Бразилия, ЕС, Таиланд, Украина и Китай.

Так, в январе 2020 года американцы прогнозировали, что в этом году Украина поставит на внешние рынки 450 тыс. т курятины. 9 апреля Минсельхоз США обновил свой прогноз по объемам экспорта курятины из Украины. По данным американцев, в 2020 году Украина поставит на внешние рынки 400 тыс. т продукта. То есть, на 50 тыс. т меньше, чем прогнозировалось в январе.

В рейтинге крупнейших экспортеров мяса птицы Украина держит почетное четвёртое место. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд. Прогнозируется, что по итогам 2020-го поставки бразильской курятины за границу составят до 3 млн 875 тыс. т, европейской - 1 млн 450 тыс. т, таиландской - 810 тыс. т.

Напомним, за время карантина спрос на курятину как в Украине, так и в мире, существенно возрос.

Крупнейший производитель - компания МХП ("Наша Ряба") заверил, что обеспечит продукцией в полной мере как украинцев, так и торговых партнеров за рубежом.

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