Украина снизит экспорт курятины, но не критично - USDA
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министерство сельского хозяйства США обновило прогноз по темпам экспорта курятины ведущими экспортерами мира, передает УНН со ссылкой на данные министерства.
По данным американцев, в топ-5 крупнейших экспортеров мяса птицы входят Бразилия, ЕС, Таиланд, Украина и Китай.
Так, в январе 2020 года американцы прогнозировали, что в этом году Украина поставит на внешние рынки 450 тыс. т курятины. 9 апреля Минсельхоз США обновил свой прогноз по объемам экспорта курятины из Украины. По данным американцев, в 2020 году Украина поставит на внешние рынки 400 тыс. т продукта. То есть, на 50 тыс. т меньше, чем прогнозировалось в январе.
В рейтинге крупнейших экспортеров мяса птицы Украина держит почетное четвёртое место. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд. Прогнозируется, что по итогам 2020-го поставки бразильской курятины за границу составят до 3 млн 875 тыс. т, европейской - 1 млн 450 тыс. т, таиландской - 810 тыс. т.
Напомним, за время карантина спрос на курятину как в Украине, так и в мире, существенно возрос.
Крупнейший производитель - компания МХП ("Наша Ряба") заверил, что обеспечит продукцией в полной мере как украинцев, так и торговых партнеров за рубежом.