Україна знизить експорт курятини, але не критично - USDA
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністерство сільського господарства США оновило прогноз щодо темпів експорту курятини провідними експортерами світу, передає УНН із посиланням на дані міністерства.
За даними американців, у топ-5 найбільших експортерів м'яса птиці входять Бразилія, ЄС, Таїланд, Україна і Китай.
Так, у січні 2020 року американці прогнозували, що цього року Україна поставить на зовнішні ринки 450 тис. т курятини. 9 квітня Мінсільгосп США оновив свій прогноз щодо обсягів експорту курятини з України. За даними американців, у 2020 році Україна поставить на зовнішні ринки 400 тис. т продукту. Тобто, на 50 тис. т менше, аніж прогнозувалося у січні.
У рейтингу найбільших експортерів м’яса птиці Україна тримає почесне 4-е місце. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд. Прогнозується, що за підсумками 2020 року поставки бразильської курятини за кордон становитимуть до 3 млн 875 тис. т, європейської — 1 млн 450 тис. т, таїландської - 810 тис. т.
Нагадаємо, за час карантину попит на курятину як в Україні, так і у світі, суттєво зріс.
Найбільший виробник - компанія МХП ("Наша Ряба") запевнив, що забезпечить продукцією повною мірою як українців, так і торгових партнерів за кордоном.