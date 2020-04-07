Коронавірус спровокував підвищений попит на курятину в ЄС і Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Італії, Іспанії та Україні попит на курятину виріс майже на чверть, повідомляє УНН.
Епідемія змусила жителів Італії запасатися продовольством як мінімум на тиждень. Попит на курятину та яйця в роздрібних мережах - досить високий, розповів президент торгової асоціації "Unaitalia" Антоніо Форліні.
"Основний вибір італійських споживачів в сегменті тваринного білка падає на курятину та яйця. Підвищений попит на продукти в роздріб утримує галузь на плаву", - додав він.
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Схожа ситуація і в Іспанії. Там попит на курятину виріс на 25%, відзначають в Іспанській асоціації виробників птиці (Propollo).
Мадрид, Каталонія і Андалусія - провінції, які повідомили про найбільше зростання попиту на м'ясо птиці за останні три тижні березня. У Мадриді, де першими ввели заходи щодо закриття шкіл і інші карантинні обмеження, вже 10 і 11 березня збільшився попит на курятину більш ніж на 410 тонн (+15%).
В Україні споживання курятини під час карантину теж збільшилася на 20%.
"Більшою мірою це стосується продукції в упаковці", - розповів найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП (Наша Ряба).
Також у компанії відзначили, що не спекулювали на цінах і не завищували їх, незважаючи на попит.
"МХП не підвищував ціни на свою продукцію. У компанії розуміють необхідність забезпечення українців якісними, доступними та безпечними продуктами харчування", - підкреслив виробник.
Тим часом Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства повідомило про скорочення запасів курятини в торгових мережах. Якщо на позаминулому тижні (18-26 березня) запасів вистачало на 2,5 дня, то минулого тижня вони скоротилися до 1,3 дня.