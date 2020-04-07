Коронавирус спровоцировал повышенный спрос на курятину в ЕС и Украине

Эпидемия заставила жителей Италии запасаться продовольствием как минимум на неделю. Спрос на курятину и яйца в розничных сетях - довольно высокий, рассказал президент торговой ассоциации "Unaitalia" Антонио Форлини.

"Основной выбор итальянских потребителей в сегменте животного белка падает на курятину и яйца. Повышенный спрос на продукты в розницу удерживает отрасль на плаву", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские эксперты рассказали о пользе куриного бульона во время коронавируса

Похожая ситуация и в Испании. Там спрос на курятину вырос на 25%, отмечают в Испанской ассоциации производителей птицы (Propollo).

Мадрид, Каталония и Андалусия - провинции, которые сообщили о наибольшем росте спроса на мясо птицы за последние три недели марта. В Мадриде, где первыми ввели меры по закрытию школ и другие карантинные ограничения, уже 10 и 11 марта увеличился спрос на курятину более чем на 410 тонн (+15%).

В Украине потребление курятины во время карантина тоже увеличилось на 20%.

"В большей степени это касается продукции в упаковке", - рассказал крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба).

Также в компании отметили, что не спекулировали на ценах и не завышали их, несмотря на спрос.

"МХП не повышал цены на свою продукцию. В компании понимают необходимость обеспечения украинцев качественными, доступными и безопасными продуктами питания", - подчеркнул производитель.

Тем временем Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о сокращении запасов курятины в торговых сетях. Если на позапрошлой неделе (18-26 марта) запасов хватало на 2,5 дня, то на прошлой неделе они сократились до 1,3 дня.