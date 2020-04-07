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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63362 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74672 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Коронавирус спровоцировал повышенный спрос на курятину в ЕС и Украине

Коронавирус спровоцировал повышенный спрос на курятину в ЕС и Украине

Киев  •  УНН

 • 22729 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Италии, Испании и Украине спрос на курятину вырос почти на четверть, сообщает УНН.

Эпидемия заставила жителей Италии запасаться продовольствием как минимум на неделю. Спрос на курятину и яйца в розничных сетях - довольно высокий, рассказал президент торговой ассоциации "Unaitalia" Антонио Форлини.

"Основной выбор итальянских потребителей в сегменте животного белка падает на курятину и яйца. Повышенный спрос на продукты в розницу удерживает отрасль на плаву", - добавил он.

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Похожая ситуация и в Испании. Там спрос на курятину вырос на 25%, отмечают в Испанской ассоциации производителей птицы (Propollo).

Мадрид, Каталония и Андалусия - провинции, которые сообщили о наибольшем росте спроса на мясо птицы за последние три недели марта. В Мадриде, где первыми ввели меры по закрытию школ и другие карантинные ограничения, уже 10 и 11 марта увеличился спрос на курятину более чем на 410 тонн (+15%).

В Украине потребление курятины во время карантина тоже увеличилось на 20%.

"В большей степени это касается продукции в упаковке", - рассказал крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба).

Также в компании отметили, что не спекулировали на ценах и не завышали их, несмотря на спрос.

"МХП не повышал цены на свою продукцию. В компании понимают необходимость обеспечения украинцев качественными, доступными и безопасными продуктами питания", - подчеркнул производитель.

Тем временем Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о сокращении запасов курятины в торговых сетях. Если на позапрошлой неделе (18-26 марта) запасов хватало на 2,5 дня, то на прошлой неделе они сократились до 1,3 дня. 

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