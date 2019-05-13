Украина снизила цену на экспортную курятину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина существенно увеличила объемы экспорта мяса и субпродуктов. Об этом информирует Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", передает УНН.
Так, в І квартале 2019 года Украина поставила за границу 112 тыс. тонн продукта, что на 31% больше, чем годом ранее.
Среди прочего, речь идет об увеличении поставок курятины.
"Несмотря на увеличение экспорта мяса птицы, средняя цена его реализации несколько снизилась – до 1,418 долларов/т (-5%)", - информируют эксперты.
Сегодня 60% украинской мясной продукции осваивают шесть стран мира, пишут в НАН.
"Основными рынками сбыта для украинского мяса является Саудовская Аравия (23,3%), Нидерланды (14,2%), Словакия (8,2%), Азербайджан (5,0%), Беларусь (4,9%) и Германия (4,5%)", - говорится в сообщении.
Напомним, стоимость мяса в Украине на порядок ниже, чем в странах ЕС.
Так, к примеру, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.
Также напомним, в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.
Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов — это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.
В то же время, в ЕС не слишком довольны стремительным развитием производства курятины в Украине. Говорят, что украинские производители создали серьезную конкуренцию европейским на международном рынке.