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Україна знизила ціну на експортну курятину

Україна знизила ціну на експортну курятину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна істотно збільшила обсяги експорту м'яса і субпродуктів. Про це інформує Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", передає УНН.

Так, в І кварталі 2019 року Україна поставила за кордон 112 тис. тонн продукту, що на 31% більше, ніж роком раніше.

Серед іншого, йдеться про збільшення поставок курятини.

"Не дивлячись на збільшення експорту м'яса птиці, середня ціна його реалізації дещо знизилася - до 1,418 доларів/т (-5%)", - інформують експерти.

Сьогодні 60% української м'ясної продукції освоюють шість країн світу, пишуть в НАН.

"Основними ринками збуту для українського м'яса є Саудівська Аравія (23,3%), Нідерланди (14,2%), Словаччина (8,2%), Азербайджан (5,0%), Білорусь (4,9%) і Німеччина (4,5%)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вартість м'яса в Україні нижче, ніж в країнах ЄС.

Так, наприклад, курятина в Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 рази доступніше, ніж у Берліні.

Також нагадаємо, минулого року Україна піднялася на шосте місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

У той же час, в ЄС не надто задоволені стрімким розвитком виробництва курятини в Україні. Кажуть, що українські виробники створили серйозну конкуренцію європейським на міжнародному ринку.

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