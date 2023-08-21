Украина сможет использовать F-16 от Дании только на своей территории - министр обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что 19 истребителей четвертого поколения F-16, которые его страна передаст Киеву, Украина сможет использовать только на своей территории. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.
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"Мы дарим оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не далее... Такие условия, будь то танки, или истребители, или что-то другое", - сказал он.
Детали
Украинская сторона заявила, что эти самолеты играют важную роль для того, чтобы вытеснить российские войска со своей территории во время наступления. В частности, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что "преимущество в воздухе - залог успеха на земле".
Напомним
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 20 августа заявила, что Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16.
Она выразила надежду, что первые истребители F-16 от Дании будут в Украине ближе к Новому году. Их будет около шести.