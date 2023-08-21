Україна зможе використовувати F-16 від Данії лише на своїй території - міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що 19 винищувачів четвертого покоління F-16, які його країна передасть Києву, Україна зможе використовувати лише на своїй території. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Reuters.
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"Ми даруємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі... Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше", - сказав він.
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Українська сторона заявила, що ці літаки відіграють важливу роль для того, щоб витіснити російські війська зі своєї території під час наступу. Зокрема, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що "перевага в повітрі - запорука успіху на землі".
Нагадаємо
Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен 20 серпня заявила, що Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.
Вона висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до Нового року. Їх буде близько шести.