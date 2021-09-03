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Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых

Киев  •  УНН

 • 51746 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Урожай ранних зерновых в этом году является рекордным за всю историю Украины - 44,8 млн тонн. Агросектор в этом году может дать пятую часть ВВП Украины. Такие данные обнародовало Министерство аграрной политики и продовольствия, сообщает УНН.

Цитата:

"Уборка ранних зерновых (зерновых и зернобобовых - ред.) культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины", - отметил профильный министр Роман Лещенко.

Детали

Он добавил, что пшеницы намолочено 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность - у сельхозтоваропроизводителей Хмельницкой области - 65,2 ц/га. Ячменя намолочено 10 млн 94 тыс. тонн. Лидером является Киевская область - 57,2 ц/га. Гороха - 570 тыс. тонн.

Министр также добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

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Лещенко отметил, что уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса по Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль нашего государства в глобальной продовольственной безопасности. Соответственно агросектор... может в 2021 году может сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины", - подытожил министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Добавим

В Украине жатва стартовала в начале июля.

Дополнение

По данным Минэкономики, украинские аграрии в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. Такой урожай на около 13% меньше, чем в прошлом году. По результатам осенней посевной кампании украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га.

В Министерстве экономики прогнозируют, что урожай зерновых в этом году в Украине достигнет рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

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