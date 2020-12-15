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Менше, ніж торік: урожай зернових в Україні сягнув 65,4 млн тонн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українські аграрії в 2020 році намолотили 65,4 млн тонн зернових і зернобобових з площі 15,3 млн га, такі оперативні дані областей про підсумки збиральної кампанії озвучив міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Такий урожай на близько 13% менше, ніж торік, передає УНН з посиланням на дані Мінекономіки.

Менше, ніж торік: урожай зернових в Україні сягнув 65,4 млн тонн

"Українські сільгоспвиробники вже завершили проведення осінніх польових робіт – збиральної кампанії та сівби озимих культур під урожай 2021 року. За оперативними даними областей, станом на 14 грудня зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур з площі 24,1 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн з площі 15,3 млн га", - йдеться у повідомленні.

У розрізі культур зібрано:

  • пшениці – 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га;
  • ячменю – 7,8 млн тонн з площі 2,4 млн га;
  • гороху – 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га;
  • кукурудзи – 29,8 млн тонн з площі 5,3 млн га;
  • гречки – 106,5 тис. тонн з площі 78,5 тис. га;
  • проса – 244 тис. тонн з площі 150,4 тис. га;
  • цукрових буряків – 9,2 млн тонн з площі 216 тис. га;
  • соняшнику – 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га;
  • сої – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га;
  • ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.

"2020 рік став дійсно турбулентним для України, як в контексті економічної ситуації і обмежень, пов’язаних із COVID-19, так і у зв’язку з нетиповими погодними умовами. Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні є профіцитним. Цьогорічний валовий збір зерна склав 65,4 млн тонн, що втричі більше за потреби внутрішнього ринку, а також дозволяє нам зберігати провідні позиції за експортом сільгосппродукції", - прокоментував Ігор Петрашко.

Він додав, що наразі Україна поставила на зовнішні ринки 12,2 млн тонн пшениці, що відповідає запланованій динаміці в межах укладеного Меморандуму з учасниками зернового ринку. Перехідні залишки пшениці у 2020/21 МР очікуються на рівні 1,5 млн тонн, які поступово будуть поповнюватися урожаєм нового сезону, додали у відомстві.

Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га.

Зокрема, посіяно:

  • пшениці – 6,1 млн га;
  • ячменю – 954,7 тис. га;
  • жита – 125,2 тис. га;
  • ріпаку – 881,1 тис. га.

Нагадаємо, у жовтні в Національному банку України переглянули свій прогноз урожаю зернових у бік зниження через посуху — до 67 млн тонн замість 72 млн тонн.

У лютому в Мінекономіки прогнозували що, урожай зернових в Україні у 2020 році становитиме 65-70 млн тонн.

Додамо, у 2019 році українські аграрії провели збирання зернових та зернобобових культур в Україні на площі 15,2 млн га та зібрали 75,2 млн тонн зерна при середній врожайності 49,5 ц/га. Тобто, урожай зернових цього року на близко 13% менше, ніж торік.

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