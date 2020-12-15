Меньше, чем в прошлом году: урожай зерновых в Украине составил 65,4 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинские аграрии в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га, такие оперативные данные областей об итогах уборочной кампании озвучил министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Такой урожай на около 13% меньше, чем в прошлом году, передает УНН со ссылкой на данные Минэкономики.
"Украинские сельхозпроизводители уже завершили проведение осенних полевых работ - уборочной кампании и сев озимых культур под урожай 2021 года. По оперативным данным областей, по состоянию на 14 декабря собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га", - говорится в сообщении.
В разрезе культур собрано:
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- пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;
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- ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;
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- гороха - 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;
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- кукурузы - 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;
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- гречки - 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;
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- проса - 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;
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- сахарной свеклы - 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га;
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- подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;
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- сои - 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;
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- рапса - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га.
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"2020-й стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине было профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", - прокомментировал Игорь Петрашко.
Он добавил, что на данный момент Украина поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 МГ ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона, добавили в ведомстве.
Что касается результатов осенней посевной кампании, то украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га.
В частности, посеяно:
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- пшеницы - 6,1 млн га;
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- ячменя - 954,7 тыс. га;
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- ржи - 125,2 тыс. га;
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- рапса - 881,1 тыс. га.
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Напомним, в октябре в Национальном банке Украины пересмотрели свой прогноз урожая зерновых в сторону понижения из-за засухи - до 67 млн тонн вместо 72 млн тонн.
В феврале в Минэкономики прогнозировали, что урожай зерновых в Украине в 2020 году составит 65-70 млн тонн.
Добавим, в 2019 году украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине на площади 15,2 млн га и собрали 75,2 млн тонн зерна при средней урожайности 49,5 ц/га. То есть, урожай зерновых в этом году на близко 13% меньше, чем в прошлом году.