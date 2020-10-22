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В НБУ знизили свій прогноз врожаю зернових через посуху

В НБУ знизили свій прогноз врожаю зернових через посуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Національному банку України переглянули свій прогноз врожаю зернових у бік зниження через посуху — до 67 млн тонн замість 72 млн тонн. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.

“Ми трохи переглянули наш прогноз щодо врожаю в бік зниження — до 67 млн тонн. В принципі, минулий прогноз передбачав, наскільки я пам’ятаю, 72 млн тонн. Проблема в тому, що дійсно ця посуха, яка була в південних регіонах, ми думали, що краща ситуація буде в центральній Україні, але і там це вплинуло достатньо сильно на врожай кукурудзи. Крім того, були переглянуті остаточні дані по урожаю пшениці, і там також було зниження більше 1 млн тонн”, — сказав Дмитро Сологуб.

За його словами, якщо подивитись на історію, то він би не говорив, що цього року в Україні буде мінімальний врожай.

“Тому що так, два останніх роки ми мили врожай за 70 млн тонн зернових, але, наприклад, ця цифра — 67 — вона все рівно більша, ніж всі врожаї, які були до 2019 року. Щодо впливу на експорт, ну знову ж таки, так, механічний вплив буде, але ми ж бачимо ціни, що ціни на товари українського експорту залишаються достатньо високими. Тобто, це буде лише один із факторів, який буде впливати на ситуацію на ринку, зниження обсягів, і не бачимо, що це кардинальна зміна, яка значно змінить баланс на українському валютному ринку”, — додав чиновник.

Нагадаємо, у вересні в НБУ повідомляли, що не бачать ніяких проблем із врожайністю і очікують її на рівні минулого року — 72 млн тонн.

Також нагадаємо, що за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж торік.

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