У НБУ не бачать ніяких проблем із врожайністю і очікують її на рівні минулого року

“Щодо врожаю, дійсно, зараз багато говорять про те, що несприятлива ситуація врожаю. Хочу сказати щодо ранніх зернових, тобто, ячменю і пшениці - ми не бачимо ніяких проблем. Врожай, в принципі, майже на рівні минулого року. Площа, посіяна ранніми зерновими була трохи нижча, ніж минулого року. Тому що більше кукурудзи посіяли. Але врожайність - вона майже відповідає минулому року. Щодо кукурудзи - ще сезон збору кукурудзи не почався, але за нашими оцінками нічого драматичного там, в принципі, не відбувається. Ситуація погодна була достатньо позитивною в червні-липні, трохи вона погіршилася в серпні. Але ми зберігаємо нашу оцінку врожаю цього року на рівні 72 млн тонн. І, відповідно, не бачимо значного зниження, порівняно з прогнозом щодо експорту зернових”, - сказав Дмитро Сологуб.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього року в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж торік.