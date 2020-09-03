В НБУ не видят никаких проблем с урожайностью и ожидают ее на уровне прошлого года

"Относительно урожая, действительно, сейчас много говорят о том, что неблагоприятная ситуация урожая. Хочу сказать по ранним зерновым, то есть, ячмень и пшеница - мы не видим никаких проблем. Урожай, в принципе, почти на уровне прошлого года. Площадь, посеянная ранними зерновыми была немного ниже, чем в прошлом году. Потому что больше кукурузы посеяли. Но урожайность - она почти соответствует прошлому году. По кукурузе - еще сезон сбора кукурузы не начался, но по нашим оценкам ничего драматического там, в принципе, не происходит. Ситуация погодная была достаточно позитивной в июне-июле, немного она ухудшилась в августе. Но мы сохраняем нашу оценку урожая этого года на уровне 72 млн тонн. И, соответственно, не видим значительного снижения по сравнению с прогнозом относительно экспорта зерновых", - сказал Дмитрий Сологуб.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году.