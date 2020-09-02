Шмигаль: в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Цього року в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж минулого року. Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Цього року в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж минулого року, за прогнозами Міністерства економіки і експертів”, — сказав Шмигаль.
З його слів, основна причина цього — негативний вплив погодних умов.
“Ці погодні умови — це, звичайно, посухи, про які ми всі чули на початку літа, які відбувались по всій країні, зокрема, надзвичайно сильно постраждали аграрії в Одеській області”, — пояснив Прем’єр.
Він зауважив, що аграрії і фермери постійно звертались до уряду з проханням про створення ефективної системи будівництва зрошувальних проектів.
“Тому на наступний рік ми запланували під егідою програми Президента "Велике будівництво“ саме розглянути створення зрошувальних систем в південних областях України”, — додав він.
Додамо, Мінекономіки скоригувало прогноз врожаю зерна на 2020 рік у бік зменшення.