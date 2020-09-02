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Шмигаль: в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж торік

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Цього року в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж минулого року. Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Шмигаль: в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж торік

“Цього року в Україні очікується врожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж минулого року, за прогнозами Міністерства економіки і експертів”, — сказав Шмигаль.

З його слів, основна причина цього — негативний вплив погодних умов.

“Ці погодні умови — це, звичайно, посухи, про які ми всі чули на початку літа, які відбувались по всій країні, зокрема, надзвичайно сильно постраждали аграрії в Одеській області”, — пояснив Прем’єр.

Він зауважив, що аграрії і фермери постійно звертались до уряду з проханням про створення ефективної системи будівництва зрошувальних проектів.

“Тому на наступний рік ми запланували під егідою програми Президента "Велике будівництво“ саме розглянути створення зрошувальних систем в південних областях України”, — додав він.

Додамо, Мінекономіки скоригувало прогноз врожаю зерна на 2020 рік у бік зменшення.

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