Мінекономіки скоригувало прогноз врожаю зерна на 2020 рік у бік зменшення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України скоригувало прогнозоване виробництво зернових по всіх категоріях господарств врожаю 2020 року у бік зменшення – із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн. Про це інформує пресслужба Мінекономіки, передає УНН.
"Погодні умови останніх тижнів спричинили або втрату потенційного врожаю кукурудзи, або суттєве його зниження. Якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна – на рівні 70 млн тонн", - прокоментував заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.
Повідомляється, що найбільших за площею втрат потенційного урожаю кукурудзи зазнали: Черкаська (133,8 тис. га), Одеська (33,5 тис. га) та Кіровоградська (21,3 тис. га) області. Разом з тим, суттєве зниження урожайності спостерігається у Черкаській (234 тис. га), Кіровоградській (146,7 тис. га) та Полтавській (120,5 тис. га) областях.
"Загалом, по усій території України орієнтовні втрати по кукурудзі можуть скласти близько 2 млн тонн. Так, прогноз урожаю кукурудзи із 37 млн тонн знижено до 35 млн тонн, отже оновлений прогноз урожаю-2020 складає 70 млн тонн", - зазначають у міністерстві.
Як повідомляв УНН, 17 серпня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з учасниками ринку зерна – аграрними асоціаціями, виробниками, переробниками та експортерами - підписали додаток до зернового меморандуму і таким чином узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році. Відповідно до додатку, погоджено наступні експортні цифри – 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.