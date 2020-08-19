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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74263 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100225 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105869 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125852 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100878 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101767 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103811 просмотра

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Минэкономики скорректировало прогноз урожая зерна на 2020 год в сторону уменьшения

Минэкономики скорректировало прогноз урожая зерна на 2020 год в сторону уменьшения

Киев  •  УНН

 • 22449 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям хозяйств урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает УНН.

"Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн", - прокомментировал заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Сообщается, что наибольшие по площади потери потенциального урожая кукурузы получили: Черкасская (133,8 тыс. га), Одесская (33,5 тыс. га) и Кировоградская (21,3 тыс. га) области. Вместе с тем, существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях.

"В общем, по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 млн тонн. Так, прогноз урожая кукурузы с 37 млн тонн снижен до 35 млн тонн, следовательно обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн", - отмечают в министерстве.

Как сообщал УНН, 17 августа Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вместе с участниками рынка зерна - аграрными ассоциациями, производителями, переработчиками и экспортерами - подписали приложение к зерновому меморандуму и таким образом согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году. Согласно приложению, согласовано следующие экспортные цифры - 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

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