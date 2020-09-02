Шмыгаль: в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.