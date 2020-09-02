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Шмыгаль: в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году

Киев • УНН

 • 13121 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль: в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году

"В этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году, по прогнозам Министерства экономики и экспертов", - сказал Шмыгаль.

По его словам, основная причина этого - негативное влияние погодных условий.

"Эти погодные условия - это, конечно, засухи, о которых мы все слышали в начале лета, которые были по всей стране, в частности, чрезвычайно сильно пострадали аграрии в Одесской области", - пояснил Премьер.

Он отметил, что аграрии и фермеры постоянно обращались к правительству с просьбой о создании эффективной системы строительства оросительных проектов.

"Поэтому на следующий год мы запланировали под эгидой программы Президента "Большое строительство" именно рассмотреть создание оросительных систем в южных областях Украины", - добавил он.

Добавим, Минэкономики скорректировало прогноз урожая зерна на 2020 год в сторону уменьшения.

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