Мінекономіки прогнозує рекордний врожай зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Міністерстві економіки прогнозують, що цьогорічний врожай зернових в Україні досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тон. Такі дані прогнозу виробництва основних сільськогосподарських культур оприлюднив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.
Цитата:
"За попередніми підрахунками, очікується, що цьогорічний врожай зернових досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн", - повідомив Висоцький.
Деталі
Зі слів заступника міністра, згідно з прогнозом, кількісна оцінка очікуваного виробництва олійних культур - на рівні 19,1 млн тон.
"Площа під зерновими та олійними сільськогосподарськими культурами цього року становить 24,2 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2020 році", - додав Висоцький.
Він зазначив, що прогноз зроблено, беручи до уваги теперішній стан озимих культур, кількість опадів, які випали за зиму, і наявність вологи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вплив погоди на врожай: експерт каже, близько 90% озимих культур у доброму стані
Доповнення
За даними Мінекономіки, українські аграрії в 2020 році намолотили 65,4 млн тонн зернових і зернобобових з площі 15,3 млн га. Такий урожай на близько 13% менше, ніж торік. Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га.