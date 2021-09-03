Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових

ukru
17 березня, 19:38 • 95439 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 119175 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 174313 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 152624 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 152512 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161503 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178663 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150201 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159341 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176098 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 26077 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 24293 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 22247 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 33588 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 24236 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 174317 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 158816 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 255847 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 252038 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 380173 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 58221 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 67542 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 65647 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100707 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110858 перегляди
Актуальне
Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових

Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових

Київ • УНН

 • 51752 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Цьогорічний врожай ранніх зернових є рекордним за всю історію України - 44,8 млн тонн. Агросектор цього року може дати п’яту частину ВВП України. Такі дані оприлюднило Міністерство аграрної політики та продовольства, повідомляє УНН.

Цитата:

"Збирання ранніх зернових (зернових та зернобобових - ред.) культур в Україні завершено. На площі 10,2 млн га, що становить 100% до прогнозу, було намолочено 44,8 млн тонн зерна. Цьогорічний врожай є рекордним за всю історію України", — зазначив профільний міністр Роман Лещенко.

Деталі

Він додав, що пшениці намолочено 32,8 млн тонн. Найвища її урожайність — у сільгосптоваровиробників Хмельницької області — 65,2 ц/га. Ячменю намолочено 10 млн 94 тис. тонн. Лідером є Київська область — 57,2 ц/га. Гороху — 570 тис. тонн.

Міністр також додав, що лідером із намолоту зерна є Одещина із показником понад 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Урожай в Одеській області постраждав через погоду

Лещенко зазначив, що вже завершилося збирання ріпаку та намолочено понад 2,8 млн тонн насіння. Найвища врожайність ріпаку по Хмельницькій (35 ц/га) та Черкаській (34,2 ц/га) областях.

"Враховуючи неврожай на інших континентах, кон’юнктура світових цін є сприятливою для аграрної продукції України і посилює роль нашої держави у глобальній продовольчій безпеці. Відповідно агросектор... може у 2021-му році може сформувати понад половини обсягу валютної виручки держави та забезпечити п’яту частину ВВП України", — підсумував міністр аграрної політики та продовольства України.

Додамо

В Україні жнива стартували на початку липня.

Доповнення

За даними Мінекономіки, українські аграрії в 2020 році намолотили 65,4 млн тонн зернових і зернобобових з площі 15,3 млн га. Такий урожай на близько 13% менше, ніж роком раніше. Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га.

У Міністерстві економіки прогнозують, що цьогорічний врожай зернових в Україні досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами