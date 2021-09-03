Україна зібрала рекордний урожай ранніх зернових

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"Збирання ранніх зернових (зернових та зернобобових - ред.) культур в Україні завершено. На площі 10,2 млн га, що становить 100% до прогнозу, було намолочено 44,8 млн тонн зерна. Цьогорічний врожай є рекордним за всю історію України", — зазначив профільний міністр Роман Лещенко.

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Він додав, що пшениці намолочено 32,8 млн тонн. Найвища її урожайність — у сільгосптоваровиробників Хмельницької області — 65,2 ц/га. Ячменю намолочено 10 млн 94 тис. тонн. Лідером є Київська область — 57,2 ц/га. Гороху — 570 тис. тонн.

Міністр також додав, що лідером із намолоту зерна є Одещина із показником понад 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

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Лещенко зазначив, що вже завершилося збирання ріпаку та намолочено понад 2,8 млн тонн насіння. Найвища врожайність ріпаку по Хмельницькій (35 ц/га) та Черкаській (34,2 ц/га) областях.

"Враховуючи неврожай на інших континентах, кон’юнктура світових цін є сприятливою для аграрної продукції України і посилює роль нашої держави у глобальній продовольчій безпеці. Відповідно агросектор... може у 2021-му році може сформувати понад половини обсягу валютної виручки держави та забезпечити п’яту частину ВВП України", — підсумував міністр аграрної політики та продовольства України.

Додамо

В Україні жнива стартували на початку липня.

Доповнення

За даними Мінекономіки, українські аграрії в 2020 році намолотили 65,4 млн тонн зернових і зернобобових з площі 15,3 млн га. Такий урожай на близько 13% менше, ніж роком раніше. Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га.

У Міністерстві економіки прогнозують, що цьогорічний врожай зернових в Україні досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.