Украина завоевала две медали по санному спорту на этапе Кубка наций в Латвии

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Антон Дукач завоевал “серебро” в одноместных санях с результатом 49,024 секунды. Это вторая медаль 27-летнего львовянина в этом сезоне на Кубке наций. Первую, бронзовую, он завоевал неделю назад, также в Сигулде.

“Очередная медаль — очередная благодарность нашим Вооруженным Силам за защиту нашей Родины от террористов”, — написал спортсмен на своей странице в Facebook.

Игорь Гой и Ростислав Левкович стали бронзовыми призерами в соревнованиях экипажей-двоек.

Напомним

Украинцы завоевали четыре медали на турнире по велотреку в Испании.