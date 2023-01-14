Україна здобула дві медалі з санного спорту на етапі Кубка націй в Латвії

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Антон Дукач завоював “срібло” в одномісних санях з результатом 49,024 секунди. Це друга медаль 27-річного львів’янина у цьому сезоні на Кубку націй. Першу, бронзову, він здобув тиждень тому, також у Сігулді.

“Чергова медаль — чергова подяка нашим Збройним Силам за захист нашої Батьківщини від терористів”, — написав спортсмен на своїй сторінці у Facebook.

Ігор Гой та Ростислав Левкович стали бронзовими призерами у змаганнях екіпажей-двійок.

Нагадаємо

Українці вибороли чотири медалі на турнірі з велотреку в Іспанії.