Україна здобула дві медалі з санного спорту на етапі Кубка націй в Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Дві медалі здобула збірна України з санного спорту на етапі Кубка націй в латвійській Сігулді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Антон Дукач завоював “срібло” в одномісних санях з результатом 49,024 секунди. Це друга медаль 27-річного львів’янина у цьому сезоні на Кубку націй. Першу, бронзову, він здобув тиждень тому, також у Сігулді.
“Чергова медаль — чергова подяка нашим Збройним Силам за захист нашої Батьківщини від терористів”, — написав спортсмен на своїй сторінці у Facebook.
Ігор Гой та Ростислав Левкович стали бронзовими призерами у змаганнях екіпажей-двійок.
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