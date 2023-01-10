Українці вибороли чотири медалі на турнірі з велотреку в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Троє українських велосипедистів здобули чотири медалі на міжнародному турнірі 1. Nazioarteko Pistako Gipuzkoako Saria в Іспанії, передає УНН.
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На рахунку спортсменів 1 золота, 1 срібна, а також дві бронзових медалі.
Алла Білецька перемогла в спринті та стала другою в кейріні, Владислав Денисенко посів третє місце в спринті, а Богдан Данильчук став третім в кейріні.
Нагадаємо
Українець виборов дві медалі на юніорському ЧС з воднолижного спорту.