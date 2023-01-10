Українці вибороли чотири медалі на турнірі з велотреку в Іспанії

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На рахунку спортсменів 1 золота, 1 срібна, а також дві бронзових медалі.

Алла Білецька перемогла в спринті та стала другою в кейріні, Владислав Денисенко посів третє місце в спринті, а Богдан Данильчук став третім в кейріні.

Нагадаємо

Українець виборов дві медалі на юніорському ЧС з воднолижного спорту.