Украинцы завоевали четыре медали на турнире по велотреку в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Трое украинских велосипедистов завоевали четыре медали на международном турнире 1. Nazioarteko Pistako Gipuzkoako Saria в Испании, передает УНН.
Детали
На счету спортсменов 1 золотая, 1 серебряная, а также две бронзовых медали.
Алла Белецкая победила в спринте и стала второй в кейрине, Владислав Денисенко занял третье место в спринте, а Богдан Данильчук стал третьим в кейрине.
Напомним
Украинец завоевал две медали на юниорском ЧМ по воднолыжному спорту.