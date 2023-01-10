Украинцы завоевали четыре медали на турнире по велотреку в Испании

Детали

На счету спортсменов 1 золотая, 1 серебряная, а также две бронзовых медали.

Алла Белецкая победила в спринте и стала второй в кейрине, Владислав Денисенко занял третье место в спринте, а Богдан Данильчук стал третьим в кейрине.

Напомним

Украинец завоевал две медали на юниорском ЧМ по воднолыжному спорту.