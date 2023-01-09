Українець виборов дві медалі на юніорському ЧС з воднолижного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Українець Дамір Філаретов здобув дві медалі на чемпіонаті світу з воднолижного спорту серед юнаків до 17 років (катерна версія), що завершився у Сан-Бернардо в Чилі. Про це інформує УНН, посилаючись на Міністерство молоді та спорту в Telegram.
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"Стрибок на 52,5 м приніс Даміру Філаретову одразу дві нагороди — "бронзу" у стрибках з трампліна і "срібло" у сумі багатоборств", - ідеться в повідомленні.
Спортсмена привітали з першими особистими нагородами світового рівня.
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