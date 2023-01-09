Українець виборов дві медалі на юніорському ЧС з воднолижного спорту

КИЇВ. 9 січня. УНН. Українець Дамір Філаретов здобув дві медалі на чемпіонаті світу з воднолижного спорту серед юнаків до 17 років (катерна версія), що завершився у Сан-Бернардо в Чилі. Про це інформує УНН, посилаючись на Міністерство молоді та спорту в Telegram.